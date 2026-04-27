Vitória: novo sistema em UBSs garante mais autonomia a deficientes visuais
Inicialmente, a gestão municipal vai testar o projeto na Unidade de Saúde de Consolação.
A Prefeitura de Vitória começa, na próxima segunda-feira (27), a implantar um sistema de chamada por voz nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A medida prioriza o atendimento de pessoas com deficiência visual. Com isso, o município busca ampliar a acessibilidade, além de garantir mais autonomia, segurança e acolhimento no acesso aos serviços públicos de saúde.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, a gestão municipal vai testar o projeto na Unidade de Saúde de Consolação. Em seguida, a Secretaria de Saúde pretende expandir o sistema de forma gradual para as demais 28 unidades da rede. Dessa forma, a administração avalia o funcionamento e ajusta o serviço antes da ampliação total.
Leia também: Ação leva atendimento de saúde a pescadores em Marataízes
Com a nova ferramenta, o paciente com deficiência visual passa a ser chamado pelo nome. Além disso, o sistema informa a sala de atendimento. Assim, o usuário consegue acompanhar sua vez com mais independência e recebe orientações importantes sem precisar de ajuda de terceiros.
Para utilizar o serviço corretamente, o cidadão deve informar, no momento do cadastro, a condição de deficiência visual. Esse procedimento garante que o sistema identifique o perfil do usuário e realize a chamada de forma adequada.
Secretária municipal de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini afirma que a iniciativa segue diretrizes de acessibilidade e melhora o fluxo de atendimento.
“O sistema de chamada por voz aumenta a eficiência, reduz barreiras de comunicação e fortalece a autonomia dos usuários com deficiência visual. Nosso objetivo é assegurar atendimento digno, com mais segurança e independência”, destaca.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726