Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro
A revelação gerou uma onda de críticas nas redes sociais, levando-o a se pronunciar publicamente.
O influenciador Lucas Borbas voltou ao centro das atenções após assumir um novo relacionamento, cerca de três meses após a morte de sua esposa, Isabel Veloso. A revelação gerou uma onda de críticas nas redes sociais, levando-o a se pronunciar publicamente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em um desabafo publicado no Instagram, Lucas questionou os julgamentos que recebeu e refletiu sobre a forma como o luto é compreendido socialmente. “Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro?”, escreveu, ao rebater comentários que apontavam rapidez no novo relacionamento.
Leia também: Atriz Erika Januza é internada no Rio
‘Eu vivi o luto antes da despedida’
Na publicação, Lucas destacou que sua dor não começou com a morte de Isabel, mas durante o processo de adoecimento da influenciadora, que enfrentou um quadro grave de câncer.
Segundo ele, o luto foi vivido antecipadamente, em meio às internações, incertezas e à rotina intensa de cuidados. “Eu vivi o medo, a impotência, as noites sem dormir e a dor de ver quem eu amava lutar todos os dias”, afirmou.
O influenciador também ressaltou que esteve presente em todas as etapas do tratamento, reforçando que não abandonou a esposa em nenhum momento.
Recomeço como forma de seguir
Ao justificar a decisão de seguir em frente, Lucas afirmou que o novo relacionamento não representa esquecimento ou falta de amor, mas sim uma continuidade da vida, algo que, segundo ele, fazia parte dos próprios desejos de Isabel.
“Seguir em frente não é traição. Não é falta de amor. É honrar também os últimos desejos de quem partiu”, escreveu.
Ele ainda revelou que a nova companheira tem acolhido sua história e criado um vínculo com o filho do casal, Arthur, de um ano.
Quem foi Isabel Veloso
Isabel Veloso ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar sua luta contra o câncer. Diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos, ela enfrentou períodos de remissão e recaída, até chegar a um estágio avançado da doença.
Em 2024, sua história comoveu o País ao ser exposta de forma aberta nas redes, onde dividia reflexões sobre fé, maternidade e os desafios do tratamento. Mesmo diante de riscos, realizou o sonho de se casar e ter um filho.
Arthur nasceu prematuro, em dezembro de 2024. Pouco tempo depois, em janeiro de 2026, Isabel morreu aos 19 anos, após complicações da doença.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726