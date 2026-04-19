Você sabe qual música de Roberto Carlos mais toca no Brasil hoje?

Roberto Carlos chega aos 85 anos neste domingo (19), mantendo forte presença no cenário musical brasileiro. Ao longo das décadas, o cantor e compositor construiu uma trajetória marcada por sucessos que continuam sendo executados em todo o país. Assim, mesmo com o passar do tempo, suas canções seguem vivas na memória do público e presentes em rádios, shows e diferentes plataformas.

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Para marcar a data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou um levantamento especial com as músicas de autoria do artista mais tocadas e regravadas nos últimos anos. Além disso, os dados reforçam a relevância contínua de sua obra no mercado musical.

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De acordo com a instituição, Roberto Carlos possui 733 obras musicais e 1.304 gravações cadastradas em seu banco de dados. Nesse contexto, o volume expressivo evidencia a dimensão de sua produção artística e o alcance de sua carreira.

Músicas mais tocadas de Roberto Carlos

Entre as músicas mais executadas nos últimos cinco anos, “É preciso saber viver”, composta em parceria com Erasmo Carlos, aparece na liderança. Em seguida, surgem “Além do horizonte”, também assinada pela dupla, e “Como é grande o meu amor por você”, uma das canções mais emblemáticas do repertório do artista.

Por outro lado, quando o recorte é o de regravações, “Como é grande o meu amor por você” se destaca com 111 versões registradas. Dessa forma, a música reafirma sua força ao atravessar gerações e ganhar novas interpretações.

Além disso, o levantamento aponta os intérpretes que mais gravaram composições de Roberto Carlos. Entre eles, estão nomes como Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo, que contribuíram para ampliar ainda mais o alcance das obras.

Veja quais são as mais tocadas

Ranking das músicas de autoria de Roberto Carlos mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública:

É preciso saber viver (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)

Além do horizonte (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)

Como é grande o meu amor por você (Roberto Carlos)

Eu te amo, te amo, te amo (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)

Nossa Senhora (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)

Gatinha manhosa (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)

Detalhes (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)

Esse cara sou eu (Roberto Carlos)

Emoções (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)

Sentado à beira do caminho (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)

Top 5 das músicas de autoria de Roberto Carlos mais gravadas