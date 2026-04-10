Workshop em Cachoeiro discute impacto da IA nas empresas capixabas

Cachoeiro de Itapemirim sediará, no dia 16 de abril, um workshop voltado à aplicação da Inteligência Artificial nos negócios. O encontro reunirá lideranças, gestores e profissionais interessados em compreender os impactos da tecnologia no ambiente corporativo. Além disso, o evento acontecerá na ACISCI, com organização da ABRH-ES em parceria com a MMurad, conveniada à FGV Educação Executiva, e apoio do Sebrae.

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A programação abordará o papel da Inteligência Artificial como elemento estratégico nas organizações. Dessa forma, o evento discutirá a influência da tecnologia nos modelos de negócio, na cultura organizacional e na tomada de decisão. Ao mesmo tempo, o conteúdo também explorará o posicionamento das empresas diante de um cenário cada vez mais orientado por dados.

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Professor e pesquisador, Fernando Pedro de Moraes participará do encontro com foco em transformação digital e aplicação da Inteligência Artificial nos negócios. Com mais de 20 anos de atuação, ele integra projetos estratégicos e atua como docente da FGV.

Analista de dados, Leandro Barbieri também participará da programação, trazendo experiência em engenharia de dados, analytics e soluções baseadas em Inteligência Artificial. Ele atua com tecnologias como SQL, Python e plataformas de dados no Sebrae.

Diretora de Diversidade da ABRH-ES, Josy Santos conduzirá a mediação do evento. A atuação dela conecta temas como estratégia, pessoas e transformação organizacional, ampliando a abordagem do encontro.

Conteúdo para profissionais

O workshop direciona o conteúdo a profissionais que atuam em ambientes corporativos e buscam fortalecer a atuação em um cenário de inovação. Assim, o evento reúne especialistas com experiência prática e estratégica no tema.

A programação ocorrerá das 8h30 às 12h. Além disso, as vagas são limitadas, o que exige atenção ao processo de inscrição. Dessa maneira, os interessados devem realizar cadastro por meio do link disponibilizado pela organização.

Por fim, o encontro propõe integrar tecnologia e estratégia no contexto empresarial. Dessa forma, o evento amplia o debate sobre o uso da Inteligência Artificial nas organizações.