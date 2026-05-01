1º de Maio: entenda a história e significado do Dia do Trabalho

O Dia Internacional do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, marca uma das datas mais relevantes do calendário mundial. A comemoração ocorre anualmente em diversos países e, além disso, se mantém como feriado em muitas nações, reforçando seu caráter histórico e simbólico.

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A origem da data remete à greve geral iniciada em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Naquele contexto, trabalhadores organizaram mobilizações para reivindicar melhores condições de trabalho, sobretudo a redução da jornada, que chegava a até 17 ou 16 horas por dia. Como consequência, confrontos violentos entre manifestantes e policiais resultaram na morte de trabalhadores e agentes de segurança.

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Posteriormente, em 1889, durante o congresso socialista da Segunda Internacional, em Paris, representantes decidiram convocar uma manifestação internacional para o dia 1º de maio de 1890. Assim, a data passou a simbolizar a luta pela jornada de oito horas diárias e, ao mesmo tempo, homenagear os operários mortos nos protestos de Chicago.

Com o avanço da industrialização, o modelo de produção também passou por mudanças. Naquele período, a remuneração deixou de ser feita por peça e passou a considerar a carga horária trabalhada. Dessa forma, a redução da jornada tornou-se possível, porém enfrentou resistência dos empregadores, que viam a medida como aumento de custos, já que implicaria menos horas trabalhadas com manutenção dos salários.

Mudanças no Brasil

No Brasil, o Dia do Trabalho seguiu um caminho próprio. Embora muitas informações indiquem a oficialização da data em 1924, estudos históricos apontam que as primeiras manifestações ocorreram ainda em 1890, logo após a Proclamação da República. Inicialmente, o significado da data esteve ligado à cidadania e à afirmação de direitos no contexto republicano.

Ao longo das décadas seguintes, o sentido da comemoração se transformou. Em 1906, com o Congresso Operário Brasileiro, movimentos sindicalistas passaram a adotar o 1º de maio como um dia de greve e mobilização. Posteriormente, na década de 1920, grupos comunistas também passaram a associar a data a ideais revolucionários.

Já nos anos 1930, com mudanças políticas no país, o Estado passou a intervir diretamente nas relações de trabalho. Em 1940, o governo oficializou o 1º de maio como feriado nacional, consolidando a data no calendário brasileiro. Com isso, o caráter de protesto foi sendo substituído por celebrações institucionais.

Com o passar do tempo, o significado do Dia do Trabalho continuou a evoluir. A consolidação de direitos trabalhistas, a atuação estatal e as transformações econômicas alteraram o papel da data. Além disso, mudanças tecnológicas e a redução da participação industrial modificaram a composição da classe trabalhadora.

Atualmente, o 1º de maio reflete tanto a memória das lutas históricas quanto os desafios contemporâneos. Questões como precarização, informalidade, trabalho por aplicativos e mudanças nas relações de emprego passam a integrar o debate. Dessa forma, a data mantém relevância ao evidenciar a dinâmica do mundo do trabalho e suas constantes transformações.

Além disso, em diferentes países, o Dia do Trabalho pode ser celebrado em datas distintas ou com formatos variados. Em algumas nações, manifestações seguem como parte da tradição. Em outras, o feriado assume caráter mais institucional, reforçando a diversidade de significados atribuídos ao 1º de maio ao redor do mundo.

As informações são da Agência Brasil.