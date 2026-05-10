À espera de Conrado, cachoeirenses celebram primeiro Dia das Mães

O primeiro Dia das Mães da empresária Thamires Miranda e da advogada Caroline Bonacossa Lima chega carregado de um sentimento que é difícil de explicar, mas impossível não reconhecer: o amor que nasce antes mesmo do primeiro encontro. À espera de Conrado, elas vivem um tempo de transformação, em que tudo ganha um novo sentido.

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Juntas há cinco anos, as duas iniciam agora um capítulo diferente da própria história. A chegada do primeiro filho não muda apenas a rotina, mas também a forma de enxergar o tempo, os planos e o futuro. Mesmo antes de nascer, Conrado já ocupa um espaço inteiro na vida das duas.

Foto: Divulgação

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O desejo de ser mãe sempre esteve presente, como uma certeza tranquila, apenas esperando o momento certo. “O sonho de ser mãe sempre existiu dentro de nós duas. Nunca foi uma dúvida, sempre foi um ‘quando’”, contam. Quando decidiram dar esse passo, o momento veio acompanhado de inseguranças naturais, mas também da certeza de que não queriam mais adiar um sonho tão importante. “No fundo, a gente sentiu… era o nosso momento.”

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O caminho escolhido foi o da fertilização, um processo que exigiu preparo, paciência e esperança. Entre exames, consultas e organização da rotina, elas encontraram leveza em meio às descobertas. “Depois que decidimos, fomos com o coração aberto”, lembram. O procedimento foi realizado em São Paulo, em uma clínica especializada, depois de acompanhamento com uma médica referência em Vitória. “O processo em si é técnico, envolve medicação, coleta de óvulos, fertilização e depois a implantação.”

Depois dos procedimentos, veio a espera, dias que pareceram mais longos do que o normal. Até que, no dia de Natal, movidas pela ansiedade, decidiram fazer um teste de farmácia. O resultado positivo trouxe um instante inesquecível, marcado por emoção, lágrimas e a sensação de que tudo começava a mudar. “Quando vimos o positivo… foi impossível descrever. Um choro que misturava alívio, felicidade, emoção… parecia que o mundo tinha parado naquele instante.”

A confirmação veio pouco depois, acompanhada de uma surpresa. Na primeira ultrassonografia, descobriram que esperavam dois bebês. “Optamos por implantar apenas um óvulo… e foi aí que a vida mostrou que ela sempre tem seus próprios planos.” O único embrião havia se dividido. “Foi um daqueles momentos que ficam marcados para sempre.”

Com o passar das semanas, a gestação exigiu atenção redobrada. Durante um exame de rotina, surgiu a necessidade de acompanhamento rigoroso e, em meio a esse processo delicado, Caroline precisou passar por uma cirurgia. Foi também nesse caminho que viveram a despedida de um dos bebês.

Desde então, os dias passaram a ser atravessados por sentimentos que convivem. A alegria pela vida que segue crescendo e uma ausência que permanece, de forma silenciosa. “Hoje vivemos um misto de emoções: uma felicidade imensa por estarmos gerando o nosso filho que continua aqui, uma gratidão enorme… e ao mesmo tempo uma dor muito presente, muito real”, relatam. “A gente nunca imaginou que seria possível sentir tudo isso ao mesmo tempo.”

Mesmo em meio à delicadeza do processo, elas decidiram compartilhar a experiência de forma sincera. “A maternidade também é feita de verdades difíceis… e ainda assim é cheia de amor.” Thamires fala com admiração sobre a companheira durante a gestação. “A Carol tem sido uma fortaleza. Ver ela enfrentando tudo isso, se doando completamente, sendo forte pelo nosso filho… é uma das coisas mais bonitas que já vi.”

Hoje, Caroline segue com a gestação de Conrado, saudável e sem intercorrências, enquanto Thamires acompanha cada etapa de perto, dividindo expectativas, cuidados e sonhos. Entre consultas, preparativos e pequenas descobertas, elas constroem, com delicadeza, o significado de se tornarem mães.

Entre os planos para o futuro, o casal já imagina que a próxima gestação será de Thamires. Animada, ela brinca que teria até cinco filhos. Caroline, por outro lado, mantém o pé no chão e prefere pensar com calma nos próximos passos, equilibrando o sonho com a realidade. “Se dependesse de mim, seriam muitos”, diverte-se Thamires. “Mas com certeza queremos pelo menos três.”

As duas ainda dizem estar descobrindo como será essa dinâmica, mas já arriscam um palpite. Caroline é muito amorosa e acreditam que o filho vai conquistá-la com facilidade, embora tenha valores firmes. Thamires também é carinhosa, mas se vê mais firme no dia a dia. “Talvez eu seja a mais ‘brava’ na rotina, e ela nas decisões mais importantes”, brinca Thamires. No fim, elas concordam: “Ele vai ter muito amor dos dois lados.”

O nome escolhido carrega significado: Conrado, “conselheiro valente”. A chegada é aguardada entre julho e agosto. “Ele já representa exatamente isso para nós”, afirmam.

Neste Dia das Mães, antes mesmo do primeiro colinho, elas já vivem a maternidade em sua forma mais profunda, no cuidado, na espera e no amor que cresce a cada dia, com a certeza de que, desde o início, esse filho já é parte essencial de suas vidas.