Abacaxi de Marataízes: sabor capixaba vira estrela de receitas

Doce, suculento e conhecido pelo sabor marcante, o abacaxi de Marataízes se transformou em um dos grandes símbolos da agricultura do Sul do Espírito Santo. Cultivado principalmente nas áreas rurais do município litorâneo, a fruta ganhou reconhecimento pela qualidade diferenciada e pela forte presença na economia local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A tradição do cultivo atravessa gerações e movimenta dezenas de produtores da região. O clima quente, o solo favorável e o manejo desenvolvido pelos agricultores ajudam a garantir frutos mais doces, aromáticos e com baixa acidez, características que tornaram o abacaxi de Marataízes conhecido dentro e fora do Estado.

Além da importância econômica, a fruta também faz parte da identidade cultural do município. O abacaxi aparece em feiras, eventos agrícolas e na culinária regional, sendo utilizado em sucos, doces, sobremesas e pratos especiais.

Rico em vitamina C, fibras e bromelina, enzima que auxilia na digestão, o abacaxi também é aliado da alimentação saudável. Versátil, ele combina com receitas doces e salgadas. Confira três opções simples e saborosas para aproveitar a fruta capixaba:

Bolo de abacaxi caramelizado

Ingredientes:

1 abacaxi de Marataízes cortado em rodelas

2 xícaras de açúcar

3 ovos

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de leite

1 colher de fermento

Modo de preparo:

Derreta uma xícara de açúcar em uma forma até formar um caramelo. Distribua as rodelas de abacaxi sobre a calda. Em seguida, bata os ovos, o restante do açúcar, leite e farinha. Acrescente o fermento e despeje sobre o abacaxi. Asse em forno médio por cerca de 40 minutos.

Suco refrescante de abacaxi com hortelã

Ingredientes:

4 fatias de abacaxi de Marataízes

Folhas de hortelã

500 ml de água gelada

Gelo e açúcar a gosto

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Sirva gelado.

Costelinha ao molho de abacaxi

Ingredientes:

1 kg de costelinha suína

1 xícara de abacaxi picado

Alho, cebola, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Tempere a carne e leve ao forno até dourar. Enquanto isso, cozinhe o abacaxi com cebola e alho até formar um molho agridoce. Despeje sobre a costelinha antes de servir.

Com sabor único e forte tradição no campo, o abacaxi de Marataízes segue conquistando espaço na mesa dos capixabas e reforçando o potencial agrícola da região sul do estado.