Abacaxi de Marataízes: sabor capixaba vira estrela de receitas
Conheça a história do abacaxi de Marataízes e confira três receitas deliciosas com a fruta capixaba.
Doce, suculento e conhecido pelo sabor marcante, o abacaxi de Marataízes se transformou em um dos grandes símbolos da agricultura do Sul do Espírito Santo. Cultivado principalmente nas áreas rurais do município litorâneo, a fruta ganhou reconhecimento pela qualidade diferenciada e pela forte presença na economia local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A tradição do cultivo atravessa gerações e movimenta dezenas de produtores da região. O clima quente, o solo favorável e o manejo desenvolvido pelos agricultores ajudam a garantir frutos mais doces, aromáticos e com baixa acidez, características que tornaram o abacaxi de Marataízes conhecido dentro e fora do Estado.
Além da importância econômica, a fruta também faz parte da identidade cultural do município. O abacaxi aparece em feiras, eventos agrícolas e na culinária regional, sendo utilizado em sucos, doces, sobremesas e pratos especiais.
Rico em vitamina C, fibras e bromelina, enzima que auxilia na digestão, o abacaxi também é aliado da alimentação saudável. Versátil, ele combina com receitas doces e salgadas. Confira três opções simples e saborosas para aproveitar a fruta capixaba:
Bolo de abacaxi caramelizado
Ingredientes:
- 1 abacaxi de Marataízes cortado em rodelas
- 2 xícaras de açúcar
- 3 ovos
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 xícara de leite
- 1 colher de fermento
Modo de preparo:
Derreta uma xícara de açúcar em uma forma até formar um caramelo. Distribua as rodelas de abacaxi sobre a calda. Em seguida, bata os ovos, o restante do açúcar, leite e farinha. Acrescente o fermento e despeje sobre o abacaxi. Asse em forno médio por cerca de 40 minutos.
Suco refrescante de abacaxi com hortelã
Ingredientes:
- 4 fatias de abacaxi de Marataízes
- Folhas de hortelã
- 500 ml de água gelada
- Gelo e açúcar a gosto
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Sirva gelado.
Costelinha ao molho de abacaxi
Ingredientes:
- 1 kg de costelinha suína
- 1 xícara de abacaxi picado
- Alho, cebola, sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
Tempere a carne e leve ao forno até dourar. Enquanto isso, cozinhe o abacaxi com cebola e alho até formar um molho agridoce. Despeje sobre a costelinha antes de servir.
Com sabor único e forte tradição no campo, o abacaxi de Marataízes segue conquistando espaço na mesa dos capixabas e reforçando o potencial agrícola da região sul do estado.
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