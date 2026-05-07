Ação rápida da PM prende três criminosos após furto em loja de Alegre

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de três envolvidos em um furto registrado durante a madrugada em uma loja localizada no município de Alegre. O estabelecimento fica próximo à agência da Caixa Econômica Federal.

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De acordo com a proprietária, os criminosos arrombaram a grade e a porta de vidro do comércio antes de furtarem diversos produtos e dinheiro em espécie. Entre os itens levados estavam um drone, caixa de som, tablet Redmi, fones de ouvido, caixas de celulares de diferentes modelos, uma máquina de cortar pelo de cachorro e R$ 1.691 em dinheiro.

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Após terem acesso às imagens do sistema de videomonitoramento, os policiais militares do 3º Batalhão iniciaram buscas imediatas. As gravações ajudaram na identificação de um dos suspeitos, já conhecido pelas equipes policiais pela prática de furtos.

Com o auxílio das câmeras de segurança espalhadas pela cidade, os militares conseguiram acompanhar o deslocamento do suspeito até a residência dele, onde foi realizada a prisão.

Durante as diligências, os policiais também localizaram um segundo envolvido, que confessou ter aproveitado o local já arrombado para furtar uma máquina de cortar cabelo. O objeto foi vendido por R$ 15 para outro homem, que acabou preso pelo crime de receptação após entregar o produto aos militares.

Apesar das prisões, parte dos objetos furtados e o dinheiro levado ainda não foram recuperados. A Polícia Militar informou que as diligências continuam para identificar outros envolvidos e localizar os materiais subtraídos.