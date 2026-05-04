Segurança

Acidente deixa seis feridos em Vargem Alta

Colisão entre Gol e Escort deixa seis feridos em Vargem Alta. Vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para hospital da região.

Foto: Divulgação/Leitor Aqui Notícias

Um acidente envolvendo um Volkswagen Gol e um Ford Escort deixou seis pessoas feridas na noite de sábado (2), na localidade de Prosperidade, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso mobilizou equipes de resgate, mas não houve interdição da via.

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De acordo com a Polícia Militar, as vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas para um hospital da região. Apesar do impacto da colisão, todos os feridos foram socorridos com vida.

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Segundo informações da polícia, o motorista do Gol relatou que seguia pela pista quando o Escort teria invadido a contramão, provocando a batida. Em seguida, os militares realizaram o teste do etilômetro no condutor do Gol, que apresentou resultado negativo.

Já o motorista do Escort não conseguiu realizar o teste devido ao estado de saúde. Ainda conforme a PM, ambos os veículos estavam com a documentação regular, e o trânsito no local seguiu normalmente após o atendimento da ocorrência.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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