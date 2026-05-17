Acidente fatal choca moradores de Burarama, em Cachoeiro
A ocorrência aconteceu em um trecho da rodovia estadual que corta a região rural do município.
Uma colisão com vítima fatal mobilizou equipes da perícia da Polícia Científica na noite deste sábado (16), no km 14 da ES-483, no distrito de Burarama, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Científica do Espírito Santo, o corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. No local, serão realizados os procedimentos de necropsia antes da liberação aos familiares.
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A ocorrência aconteceu em um trecho da rodovia estadual que corta a região rural do município. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.
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