Ação da PM termina com apreensão de cocaína e maconha em Cachoeiro
A Polícia Militar apreendeu 10 pinos de substância análoga à cocaína, três buchas de substância análoga à maconha, um aparelho celular e R$ 1.113 em espécie.
Na última sexta-feira (16), a Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu drogas, dinheiro e um aparelho celular durante uma ação contra o tráfico de entorpecentes no bairro Village da Luz, em Cachoeiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os militares avistaram um homem em uma motocicleta Honda/CG vermelha que fugiu em alta velocidade ao perceber a presença da viatura. Pouco tempo depois, os policiais localizaram um suspeito com as mesmas características em frente ao conhecido “Bar da Esquina”, acompanhado de outros dois indivíduos.
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Ainda conforme a ocorrência, os três demonstraram nervosismo ao notar a aproximação policial e tentaram se dispersar. Durante a abordagem, Marcelo Almeida Oliveira dispensou três pinos de substância análoga à cocaína e uma bucha de substância análoga à maconha sobre uma mesa de sinuca. Além disso, os militares encontraram R$ 200 em sua posse.
Já Yago Silva Resende de Oliveira foi abordado após sair do banheiro do estabelecimento. Com ele, os policiais localizaram R$ 913 e dois pinos de substância análoga à cocaína.
Após autorização da proprietária do bar, a equipe realizou buscas no banheiro do imóvel. No local, foram apreendidas duas buchas de substância análoga à maconha e outros seis pinos de substância análoga à cocaína.
Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 10 pinos de substância análoga à cocaína, três buchas de substância análoga à maconha, um aparelho celular e R$ 1.113 em espécie. Os dois suspeitos foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos cabíveis.
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