Acidente na BR-101 deixa dois mortos e um ferido grave em Itapemirim
Acidente entre moto e carro na BR-101, em Itapemirim, deixou dois mortos e um ferido grave na manhã desta segunda-feira (18).
Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (18) deixou duas pessoas mortas e uma terceira gravemente ferida na BR-101, em Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 6h51, no km 417 da rodovia, nas proximidades do trevo da Safra. A colisão envolveu uma moto Honda CG e um carro modelo Chevrolet Onix.
Ainda segundo a PRF, duas pessoas morreram no local. Uma terceira vítima foi socorrida em estado grave para atendimento médico. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
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