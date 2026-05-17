Médica da PM, tenente capixaba participa de curso de elite do BOPE
Médica da PMES se torna a primeira policial militar capixaba a concluir curso do Bope voltado ao socorro de agentes feridos em combate.
A tenente da Polícia Militar, Adriana Freire Sena, tornou-se a primeira policial militar capixaba a concluir o 15º Curso de Socorrista Operacional promovido pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), uma das formações mais reconhecidas do país voltadas ao atendimento de policiais feridos em situações de confronto e operações especiais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Médica cirurgiã-geral e integrante da corporação, a tenente participou da capacitação entre os dias 27 de abril e 8 de maio, no Rio de Janeiro. O curso é conhecido pelo alto nível de exigência técnica, física e prática, além de preparar profissionais para atuar em cenários extremos, com foco no atendimento pré-hospitalar tático.
Segundo a oficial, a participação na formação representa um avanço importante para aproximar o setor de saúde da realidade enfrentada diariamente pelos policiais militares em serviço.
“A minha participação no curso foi um esforço conjunto das Diretorias de Saúde e Educação da Polícia Militar, para nos aproximar do quadro de combatentes, capacitar o Corpo de Saúde no atendimento específico do operador de missões especiais, além de replicar o conhecimento em atendimento pré-hospitalar tático entre as unidades da PMES”, destacou.
A formação promovida pelo BOPE é considerada uma das mais respeitadas do Brasil dentro da área operacional. Além das aulas teóricas, os participantes enfrentam treinamentos intensos voltados a situações reais de combate, resgate e estabilização de vítimas em ambientes hostis.
De acordo com a tenente, o curso exige preparo físico, domínio técnico e capacidade de tomada de decisão sob pressão.
“O curso tem uma dificuldade progressiva, extremamente técnico, exigente na parte teórica e prática. A grande diferença são os instrutores, que possuem uma das maiores experiências do mundo no campo tático”, afirmou.
A qualificação também deve contribuir diretamente para o fortalecimento do atendimento aos policiais militares do Espírito Santo, principalmente em ocorrências de maior complexidade operacional.
“O curso foi uma excelente oportunidade para aprimorar o atendimento no consultório e atendê-los da melhor forma. Pra mim, é um privilégio cuidar do policial capixaba, uma oportunidade que tenho de retribuir todo esforço que fazem pela segurança do nosso Estado”, completou.
Com a conclusão da formação, a expectativa é que os conhecimentos adquiridos sejam compartilhados entre equipes e unidades da PMES, ampliando a preparação dos profissionais da saúde da corporação para atendimentos em situações críticas.
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