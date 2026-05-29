Adolescente com diversas passagens é apreendido por tráfico em Cachoeiro

Um adolescente de 17 anos, que já possui diversas passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, foi apreendido na tarde desta sexta-feira (29) no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação foi realizada pela Polícia Militar após denúncias apontarem a comercialização de entorpecentes na região.

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Durante patrulhamento, os militares receberam informações de que o adolescente estaria com drogas para venda nas proximidades de um estabelecimento comercial do bairro. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram o suspeito, que tentou se afastar ao perceber a aproximação da viatura, mas acabou sendo abordado.

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Na revista pessoal, foram encontrados dois papelotes de substância semelhante à cocaína, R$ 34 em dinheiro, uma embalagem utilizada para armazenar drogas e um aparelho celular. Em seguida, os policiais realizaram buscas nas proximidades e localizaram uma sacola escondida sob uma estrutura de madeira contendo mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 56 pinos de cocaína, 46 papelotes da mesma substância, uma unidade de embalagem para acondicionamento de drogas, R$ 34 em espécie e um celular.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente assumiu a posse do material apreendido. Ainda conforme a corporação, ele possui diversas ocorrências anteriores relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Após os procedimentos, o jovem foi apreendido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com todo o material recolhido, para as medidas cabíveis.