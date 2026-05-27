Mulher foge com filhas para mata após violência doméstica
Polícia Civil e Militar prenderam homem suspeito de ameaçar matar companheira e filhas em Domingos Martins.
Uma mulher de 43 anos e as duas filhas passaram a noite escondidas em uma área de mata para fugir de ameaças de morte em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o suspeito, de 32 anos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (27) durante uma ação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Civil, a mulher procurou a Delegacia de Polícia de Domingos Martins acompanhada da filha de 5 anos e da enteada de 17 anos. As três chegaram ao local chorando, abaladas emocionalmente e em situação de vulnerabilidade. Os policiais identificaram forte estado de choque nas vítimas, inclusive na criança, que estava descalça no momento do atendimento.
Em depoimento, a mulher relatou que sofria há anos agressões físicas, ameaças e violência psicológica praticadas pelo companheiro, pai da criança e padrasto da adolescente. Segundo a Polícia Civil, ela afirmou que o suspeito costumava chegar em casa alcoolizado e sob efeito de drogas, momento em que fazia ameaças utilizando facão, motosserra e outras ferramentas.
Ainda conforme o relato das vítimas, na noite anterior ao registro da ocorrência, o homem teria dito que “daquela noite elas não escapariam” e ameaçado matar a família e incendiar os corpos. A mulher contou que aproveitou um momento em que o suspeito foi ao banheiro para retirar um facão escondido próximo à cama e fugir com as filhas em busca de ajuda.
As vítimas passaram a madrugada escondidas em uma área de mata para evitar serem encontradas. Segundo a Polícia Civil, situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente. Em alguns episódios, a família precisou se esconder até em chiqueiro de porcos para escapar das ameaças.
O titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, delegado Luciano Carlos Paulino, destacou o cenário de controle psicológico imposto às vítimas.
“As vítimas viviam ainda sob intenso controle psicológico. A mulher não tinha aparelho celular próprio por imposição do companheiro, e a adolescente era submetida a monitoramento constante”, explicou o delegado.
Após a denúncia, equipes das Polícias Civil e Militar localizaram e prenderam o suspeito. O facão utilizado nas ameaças foi apreendido.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por perseguição, violência psicológica, ameaça e vias de fato. A corporação também informou que representou pela prisão preventiva do investigado diante do risco à integridade física das vítimas.
“Também representamos pela prisão preventiva do investigado, diante do elevado risco à integridade física e à vida das vítimas, havendo elementos concretos indicativos de risco de feminicídio e homicídio caso seja colocado em liberdade. A consulta aos sistemas de segurança pública revelou ainda que o suspeito já possuía registro anterior de violência doméstica contra ex-companheira”, completou o delegado.
Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.
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