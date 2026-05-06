Adolescente de Alegre que estava desaparecido é encontrado em São Paulo
Jovem de 16 anos foi encontrado em São Paulo após sair de casa e caso segue sob investigação
Um adolescente de 16 anos, morador de Alegre, foi localizado em São Paulo após ser dado como desaparecido na última segunda-feira (4).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a família, o adolescente saiu de casa dizendo que iria para escola, mas não chegou a embarcar no transporte escolar.
A mãe de Henrique contou que o filho teria sido convencido por uma mulher, com quem mantinha contato pela internet, a deixar a cidade e viajar com ela. O adolescente seguiu até Vitória e, de lá, embarcou com destino a São Paulo.
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Durante as buscas, a mãe identificou movimentações financeiras na conta do filho. Com apoio de contatos, ela conseguiu falar com o jovem, que já estava fora do estado.
Posteriormente, um familiar que estava em São Paulo localizou o adolescente e confirmou que ele estava bem. Assim, o jovem iniciou o retorno para casa.
As informações são do Observatório Social de Alegre
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