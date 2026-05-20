Adolescente morre após caminhão cair de ponte em Cachoeiro

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (20) terminou com a morte de um adolescente e deixou um jovem ferido em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência aconteceu na localidade de Monte Líbano, na Ponte da Nassau.

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Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, um caminhão carregado de areia perdeu o controle, tombou sobre a ponte e caiu no rio, deixando a cabine completamente submersa. Daniel Velasco Costas, de 17 anos, morreu no local.

Já o motorista do caminhão, de 24 anos, foi socorrido pelas equipes de resgate e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

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Populares que passavam pelo local tentaram socorrer os ocupantes do veículo e conseguiram retirar uma das vítimas da água. No entanto, o adolescente permaneceu preso na cabine do caminhão.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. O trânsito na região exige atenção redobrada dos motoristas devido à movimentação das equipes de resgate e retirada do veículo.