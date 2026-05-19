Discussão por traição pode ter motivado morte de cuidadora em Conceição do Castelo

A Polícia Civil revelou novos detalhes sobre a morte da cuidadora de idosos Luciene Galdino, de 34 anos, desaparecida desde o início de janeiro deste ano. Moradora de Conceição do Castelo, ela foi assassinada em Castelo. As investigações apontam que o namorado da vítima, um homem de 58 anos preso temporariamente no último dia 14 de maio, é o principal suspeito do feminicídio.

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Segundo o titular da Delegacia de Castelo, delegado Estêvão Oggione, uma discussão motivada por suspeita de traição pode ter desencadeado o crime. Luciene passou a virada de ano na casa do namorado, na comunidade de Monte Pio, em Castelo. O casal permaneceu junto até o dia 3 de janeiro, quando ingeriu bebida alcoólica e iniciou uma discussão durante a madrugada.

Em depoimento, o suspeito afirmou que a vítima teria pegado uma faca e o ameaçado após desconfiar de uma possível traição. Conforme a versão apresentada por ele, os dois discutiram, dormiram em quartos separados e, no dia seguinte, ele teria levado Luciene para casa, em Conceição do Castelo. No entanto, a investigação encontrou inconsistências no relato.

Durante as buscas na residência do suspeito, a perícia utilizou luminol no quarto do casal e identificou vestígios de sangue. A Polícia Civil confirmou que o material genético encontrado no local pertence à vítima. Além disso, mochila, relógio, cordão e outros objetos pessoais de Luciene foram encontrados com manchas de sangue na casa dela, em Conceição do Castelo.

Outro fator que reforçou a suspeita contra o namorado foi a identificação de vestígios de sangue em um dos três veículos utilizados por ele. A polícia também constatou que o último sinal do celular da vítima foi registrado na região da casa do suspeito. Já um acesso ao Facebook de Luciene ocorreu por meio do Wi-Fi da residência dele.

De acordo com a investigação, o homem teria ido sozinho até a casa da cuidadora após o desaparecimento para deixar objetos pessoais dela e tentar criar um álibi, simulando que Luciene havia retornado normalmente para casa. Contudo, imagens e informações levantadas pela polícia indicam que ela não saiu para trabalhar no dia seguinte. A vítima atuava como cuidadora de idosos em Venda Nova do Imigrante.

O corpo de Luciene foi encontrado no dia 25 de janeiro dentro de um saco agrícola, com pedras amarradas, em um lago de pedreira na localidade de Itaoca Pedra, em Cachoeiro de Itapemirim. Um pescador localizou o cadáver. Devido ao avançado estado de decomposição, a identificação ocorreu por meio da arcada dentária.

Apesar das evidências reunidas durante a investigação, o suspeito continua negando a autoria do crime. A Polícia Civil informou que a extensa ficha criminal do homem também integra o inquérito. Segundo os investigadores, ele conheceu Luciene pouco tempo após deixar o sistema prisional.

A causa da morte não pôde ser determinada oficialmente devido às condições do corpo no momento em que foi encontrado. Mesmo assim, a linha investigativa da Polícia Civil trata o caso como feminicídio consumado.