Advocacia capixaba ganha congresso inédito no Sul do ES

A advocacia capixaba terá um importante espaço de debate, atualização profissional e fortalecimento institucional no próximo dia 15 de maio, com a realização do I Congresso da Advocacia Sul Capixaba, promovido pela 2ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Seccional Espírito Santo (OAB-ES), em Cachoeiro de Itapemirim.

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O evento acontecerá a partir das 8 horas, na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI), reunindo dezesseis nomes de destaque do cenário jurídico nacional e estadual, como o do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, três desembargadores, a presidente da OAB-ES, Érica Neves e advogados com projeção nacional.

Com foco na qualificação profissional e, ao mesmo tempo, no fortalecimento da advocacia, o congresso surge em um cenário de profundas transformações no sistema de Justiça. Nesse contexto, o avanço das comarcas digitais, a adoção de secretarias judiciais inteligentes e a ampliação do uso de ferramentas tecnológicas impactam diretamente a atuação dos profissionais. Dessa forma, o evento propõe um ambiente de reflexão sobre os desafios contemporâneos da advocacia. Além disso, estimula a troca de experiências, amplia o acesso ao conhecimento e, sobretudo, aproxima profissionais de diferentes regiões.

Presidente da OAB-ES, Érica Neves destaca que a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a interiorização do acesso à formação jurídica de qualidade. Segundo ela, o cenário atual exige atualização constante. Além disso, a descentralização desse acesso fortalece a advocacia capixaba e amplia a participação do interior nos debates nacionais.

Nomes de destaque

Entre os destaques do evento, está a participação do ministro do TST Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Empossado na Corte em 2024 pelo Quinto Constitucional da advocacia, ele acumula mais de 30 anos de atuação na área trabalhista. Atualmente, integra a 6ª Turma do Tribunal e a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista no país.

Além disso, o congresso contará com a presença do desembargador Samuel Meira Brasil, professor associado e fellow da Universidade Harvard. Ele também atua como pesquisador de pós-doutorado no MIT. Doutor em Direito e em Ciência da Computação, o magistrado se destaca na interseção entre Direito e tecnologia, tema que estará no centro das discussões do evento.

A presidente da OAB-ES, Érica Neves, também integra a programação como palestrante. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e especialista em Direito do Estado e do Consumidor, ela entrou para a história da instituição ao se tornar, em 2024, a primeira mulher eleita para presidir a seccional capixaba, com a maior votação já registrada.

Mais destaques

Além desses nomes, a programação inclui os desembargadores Raphael Camara e Alexandre Puppin. Também participam o conselheiro federal da OAB-ES Luiz Cláudio Allemand e os advogados Florence Rosa, Luana Albuquerque, Carlos Frederico Bastos Pereira, Thiago Siqueira, José Antônio Neffa Junior, Douglas Ribas Jr., Cláudio Iannotti, Hélio João Pepe de Moraes, Ludgero Liberato, David Metzker e Anna Paulina Cardoso.

Presidente da 2ª Subseção da OAB-ES, Henrique da Cunha Tavares avalia que o congresso representa um avanço importante para a valorização da advocacia sul capixaba. Além disso, a iniciativa fortalece a atuação regional e amplia as oportunidades de atualização profissional.

“Estamos trazendo para Cachoeiro um debate jurídico de alto nível, com nomes de expressão nacional e temas que impactam diretamente a rotina da advocacia contemporânea. O objetivo é aproximar os profissionais do interior das grandes discussões do universo jurídico e ampliar oportunidades de atualização, conexão e crescimento profissional”, afirmou.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Os valores variam conforme o perfil do participante:

Advogados(as): R$ 80,00

Advogados(as) com até cinco anos de inscrição: R$ 50,00

Estudantes de Direito: R$ 50,00

Programa Start OAB/ES: inscrição gratuita

Desconto de 10% para grupos com mais de dez advogados(as)

Informações e inscrições podem ser realizadas clicando AQUI.