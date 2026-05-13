Alegre: após notificação da prefeitura, empresa inicia reparos na pavimentação de rua

Após notificação da Prefeitura de Alegre, a empresa responsável pelas obras de recapeamento asfáltico iniciou os reparos na pavimentação da Rua Godofredo Costa Menezes, no bairro Vila do Sul. Os serviços começaram após a liberação das obras realizadas na Rua Emílio Marins, considerada uma das principais vias de acesso da região.

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De acordo com a administração municipal, a obra ainda não foi concluída e permanece em fase de execução. Destacou ainda que o contrato prevê garantia dos serviços e que tem acompanhado a obra de perto, cobrando da empresa executante as correções consideradas necessárias.

O município informou ainda que o trecho relacionado à pavimentação asfáltica não teve nenhum pagamento efetuado à empresa até o momento, conforme previsto na planilha contratual.

Segundo a prefeitura, a solicitação para a realização dos reparos foi feita ainda em novembro do ano passado. No entanto, as intervenções precisaram ser adiadas devido ao período chuvoso, que inviabilizava a compactação adequada do solo.

A administração explicou também que optou por aguardar a conclusão dos serviços na Rua Emílio Marins para evitar transtornos no trânsito e dificuldades de acesso aos moradores do bairro Vila do Sul, já que as duas vias estão entre os principais acessos da comunidade.

Com o avanço das obras e a liberação do tráfego na Rua Emílio Marins, os trabalhos de recuperação da pavimentação na Rua Godofredo Costa Menezes foram iniciados.

A Prefeitura de Alegre afirma que continuará fiscalizando a execução dos serviços e cobrando qualidade da empresa responsável, com o objetivo de garantir segurança, mobilidade e durabilidade das obras entregues à população.