Alegre está entre as dez cidades do Espírito Santo com melhor qualidade de vida

O município do Alegre conquistou destaque estadual ao alcançar a 8ª posição no ranking capixaba do Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2026), consolidando-se entre as dez cidades com melhor qualidade de vida e desenvolvimento social do Espírito Santo. A cidade atingiu 65,16 pontos no levantamento divulgado nesta quarta-feira (20).

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“Este índice reforça o posicionamento da nossa cidade como um dos melhores lugares para se viver no Espírito Santo, estado que, por sua vez, também garantiu o 8º lugar no ranking nacional”, destaca a administração municipal.

O levantamento analisa dados de todos os 5.570 municípios brasileiros, baseando-se em 57 indicadores rigorosos divididos em três pilares fundamentais:

• Necessidades Humanas Básicas: Acesso à moradia, saúde, alimentação e segurança.

• Fundamentos do Bem-Estar: Educação básica, sustentabilidade e qualidade urbana.

• Oportunidades: Inclusão, direitos individuais e acesso ao ensino superior.

“Reconhecemos que o progresso é um trabalho contínuo. Os dados nos mostram nossas fortalezas e também nos guiam frente aos desafios que ainda precisamos superar, sempre com o objetivo de ampliar as oportunidades e a inclusão para todos os cidadãos”, diz a Prefeitura do Alegre.