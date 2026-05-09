Alegre promove feira de adoção com animais resgatados
Evento reúne cães resgatados, já tratados e castrados, prontos para ganhar um novo lar com amor e responsabilidade
A Alegre realiza, neste sábado (9), mais uma edição da feira municipal de adoção, com o objetivo de conectar animais resgatados a novos lares. A iniciativa incentiva o cuidado, a responsabilidade e o amor pelos pets.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a organização, os animais disponíveis passaram por atendimento veterinário, foram castrados e estão aptos para adoção. Além disso, muitos deles vieram de situações de abandono ou maus-tratos.
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Entre os cães disponíveis, estão Mily, uma filhote cheia de energia, Branquinha, tranquila e ideal para ambientes internos, e Coyote, que já superou dificuldades e hoje se mostra sociável. Da mesma forma, Katarina, Branquinho e Rihanna também aguardam uma nova família.
A ação busca, sobretudo, conscientizar a população sobre a adoção responsável. Por isso, os interessados devem estar preparados para oferecer cuidados contínuos, alimentação adequada e acompanhamento veterinário.
Além disso, o evento reforça que adotar transforma vidas. Enquanto os animais ganham uma nova oportunidade, os adotantes recebem companhia, carinho e afeto no dia a dia.
Informações:
- Local: Praça Seis, Alegre
- Data: 09 de maio
- Hora: das 9h às 12h
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