Cidades

Alegre promove feira de adoção com animais resgatados

Evento reúne cães resgatados, já tratados e castrados, prontos para ganhar um novo lar com amor e responsabilidade

Um filhote de cachorro marrom, de olhos grandes e expressivos, está deitado no colo de uma pessoa vestindo camiseta clara e calça jeans. A pessoa segura delicadamente a pata do animal, transmitindo cuidado e carinho. O ambiente parece ser um local externo e iluminado.
Foto: Reprodução / Freepik

A Alegre realiza, neste sábado (9), mais uma edição da feira municipal de adoção, com o objetivo de conectar animais resgatados a novos lares. A iniciativa incentiva o cuidado, a responsabilidade e o amor pelos pets.

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De acordo com a organização, os animais disponíveis passaram por atendimento veterinário, foram castrados e estão aptos para adoção. Além disso, muitos deles vieram de situações de abandono ou maus-tratos.

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Entre os cães disponíveis, estão Mily, uma filhote cheia de energia, Branquinha, tranquila e ideal para ambientes internos, e Coyote, que já superou dificuldades e hoje se mostra sociável. Da mesma forma, Katarina, Branquinho e Rihanna também aguardam uma nova família.

A ação busca, sobretudo, conscientizar a população sobre a adoção responsável. Por isso, os interessados devem estar preparados para oferecer cuidados contínuos, alimentação adequada e acompanhamento veterinário.

Além disso, o evento reforça que adotar transforma vidas. Enquanto os animais ganham uma nova oportunidade, os adotantes recebem companhia, carinho e afeto no dia a dia.

Informações:

  • Local: Praça Seis, Alegre
  • Data: 09 de maio
  • Hora: das 9h às 12h

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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