Alegre promove feira de adoção com animais resgatados

A Alegre realiza, neste sábado (9), mais uma edição da feira municipal de adoção, com o objetivo de conectar animais resgatados a novos lares. A iniciativa incentiva o cuidado, a responsabilidade e o amor pelos pets.

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De acordo com a organização, os animais disponíveis passaram por atendimento veterinário, foram castrados e estão aptos para adoção. Além disso, muitos deles vieram de situações de abandono ou maus-tratos.

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Entre os cães disponíveis, estão Mily, uma filhote cheia de energia, Branquinha, tranquila e ideal para ambientes internos, e Coyote, que já superou dificuldades e hoje se mostra sociável. Da mesma forma, Katarina, Branquinho e Rihanna também aguardam uma nova família.

A ação busca, sobretudo, conscientizar a população sobre a adoção responsável. Por isso, os interessados devem estar preparados para oferecer cuidados contínuos, alimentação adequada e acompanhamento veterinário.

Além disso, o evento reforça que adotar transforma vidas. Enquanto os animais ganham uma nova oportunidade, os adotantes recebem companhia, carinho e afeto no dia a dia.

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