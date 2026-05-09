Alegre promove roda de conversa contra LGBTfobia

A Prefeitura de Alegre realiza uma roda de conversa em alusão ao Dia de Combate à LGBTfobia. O encontro acontece no dia 15 de maio, às 15h.

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A atividade será realizada no Espaço Cultural “Elias Simão”, localizado na antiga estação ferroviária. O evento é aberto ao público.

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A Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos organiza a ação. O objetivo é promover o diálogo e incentivar a reflexão sobre respeito e diversidade.

Além disso, o encontro busca ampliar a conscientização sobre o combate ao preconceito. Dessa forma, reforça a importância da garantia de direitos e da inclusão social.

Com o tema “Respeito e Diversidade: Construindo Espaços Sem Preconceito”, a roda de conversa propõe um ambiente acolhedor. Assim, os participantes podem trocar experiências e fortalecer a empatia.

A iniciativa também pretende valorizar a construção de uma sociedade mais justa. Portanto, o debate envolve temas ligados à igualdade e aos direitos humanos.

A organização destaca que a participação da comunidade é fundamental. Isso porque o diálogo contribui para a transformação social e para o enfrentamento da discriminação.

Por fim, o evento reforça o compromisso do município com políticas públicas inclusivas. Dessa maneira, Alegre avança na promoção do respeito e da diversidade.