Programa de saúde atende bairros de Itapemirim com consultas gratuitas
Unidade móvel oferece consultas e exames básicos sem necessidade de agendamento em diferentes localidades do município
A Prefeitura de Itapemirim mantém o programa Saúde em Movimento com novos atendimentos itinerantes. A ação leva serviços básicos diretamente às comunidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O atendimento ocorre sem necessidade de agendamento. Dessa forma, os moradores precisam apenas comparecer ao local dentro do horário estabelecido.
Leia também: Igreja do século 18 no ES reabre após obra de R$ 5 milhões
O programa oferece consultas médicas e de enfermagem. Além disso, a equipe realiza atendimentos odontológicos, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.
A próxima parada acontece no dia 11 de maio, em Joaçima e Muritioca. Já no dia 15, a unidade atende Campo Acima e Duas Barras.
Os atendimentos ocorrem das 8h às 11h. Portanto, a recomendação é chegar cedo para garantir o atendimento.
A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde. Assim, a gestão municipal aproxima o atendimento da população, sobretudo em áreas mais afastadas.
Além disso, o programa fortalece a atenção básica. Com isso, contribui para a prevenção de doenças e o acompanhamento contínuo dos moradores.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726