Programa de saúde atende bairros de Itapemirim com consultas gratuitas

A Prefeitura de Itapemirim mantém o programa Saúde em Movimento com novos atendimentos itinerantes. A ação leva serviços básicos diretamente às comunidades.

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O atendimento ocorre sem necessidade de agendamento. Dessa forma, os moradores precisam apenas comparecer ao local dentro do horário estabelecido.

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O programa oferece consultas médicas e de enfermagem. Além disso, a equipe realiza atendimentos odontológicos, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

A próxima parada acontece no dia 11 de maio, em Joaçima e Muritioca. Já no dia 15, a unidade atende Campo Acima e Duas Barras.

Os atendimentos ocorrem das 8h às 11h. Portanto, a recomendação é chegar cedo para garantir o atendimento.

A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de saúde. Assim, a gestão municipal aproxima o atendimento da população, sobretudo em áreas mais afastadas.

Além disso, o programa fortalece a atenção básica. Com isso, contribui para a prevenção de doenças e o acompanhamento contínuo dos moradores.