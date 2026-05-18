Alegre vira polo de inovação com evento gratuito no Sul do ES

Alegre será o centro das discussões sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo no Espírito Santo nesta quinta (20) e sexta-feira (21). O município do Sul capixaba recebe a Cidade Expo Inovadora, um dos maiores eventos do setor no estado, reunindo palestras, painéis, exposições e projetos acadêmicos que conectam universidades, startups, estudantes e a comunidade em torno de temas que já transformam o presente, como inteligência artificial, cidades inteligentes e desenvolvimento sustentável. Com entrada gratuita, a programação acontece das 13 às 21h30, no Parque de Exposições de Alegre.

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Mais do que um encontro de tecnologia, a proposta é transformar ideias em conexões e aproximar a população de iniciativas que impactam diretamente o desenvolvimento regional. Em um cenário em que inovação deixou de ser tendência para se tornar necessidade econômica e social, eventos como este ajudam a descentralizar oportunidades e fortalecer o protagonismo do interior capixaba.

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A programação contará com debates sobre profissões do futuro, inteligência artificial, empreendedorismo jovem e cidades inteligentes, além de momentos de integração e networking entre participantes, pesquisadores e representantes do setor produtivo.

Entre os destaques estão os projetos apresentados por instituições de ensino e pesquisa como o IFES Alegre e a UFES Alegre, reforçando a importância da ciência e da produção acadêmica na construção de soluções reais para a sociedade.

O Laboratório de Análises de Solos e Plantas da UFES levará ao evento pesquisas e tecnologias voltadas ao desenvolvimento sustentável no setor agrícola, com foco em análise de solos, nutrição vegetal e inovação aplicada ao campo. Já o Grupo de Estudos e Pesquisa em Sustentabilidade Hídrica apresentará iniciativas ligadas à conscientização ambiental, uso responsável da água e desenvolvimento de soluções sustentáveis.

A presença das universidades no evento evidencia uma mudança importante no papel das instituições de ensino, que cada vez mais deixam os laboratórios para dialogar diretamente com a população e com o mercado. Em Alegre, essa aproximação ganha ainda mais relevância ao conectar educação, tecnologia e desenvolvimento local.

Outro ponto forte da programação será o debate sobre inteligência artificial e profissões do futuro, tema que vem ocupando espaço crescente em empresas, escolas e no cotidiano das pessoas. A expectativa é reunir estudantes, empreendedores e profissionais interessados em compreender como as novas tecnologias já impactam diferentes setores da economia.