Alegre vira polo de inovação com evento gratuito no Sul do ES
Cidade Expo Inovadora reúne palestras, exposições e projetos acadêmicos sobre inteligência artificial, cidades inteligentes e desenvolvimento sustentável
Alegre será o centro das discussões sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo no Espírito Santo nesta quinta (20) e sexta-feira (21). O município do Sul capixaba recebe a Cidade Expo Inovadora, um dos maiores eventos do setor no estado, reunindo palestras, painéis, exposições e projetos acadêmicos que conectam universidades, startups, estudantes e a comunidade em torno de temas que já transformam o presente, como inteligência artificial, cidades inteligentes e desenvolvimento sustentável. Com entrada gratuita, a programação acontece das 13 às 21h30, no Parque de Exposições de Alegre.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Mais do que um encontro de tecnologia, a proposta é transformar ideias em conexões e aproximar a população de iniciativas que impactam diretamente o desenvolvimento regional. Em um cenário em que inovação deixou de ser tendência para se tornar necessidade econômica e social, eventos como este ajudam a descentralizar oportunidades e fortalecer o protagonismo do interior capixaba.
Leia também: Caminhada mobiliza Cachoeiro no combate ao abuso e à exploração sexual infantil
A programação contará com debates sobre profissões do futuro, inteligência artificial, empreendedorismo jovem e cidades inteligentes, além de momentos de integração e networking entre participantes, pesquisadores e representantes do setor produtivo.
Entre os destaques estão os projetos apresentados por instituições de ensino e pesquisa como o IFES Alegre e a UFES Alegre, reforçando a importância da ciência e da produção acadêmica na construção de soluções reais para a sociedade.
O Laboratório de Análises de Solos e Plantas da UFES levará ao evento pesquisas e tecnologias voltadas ao desenvolvimento sustentável no setor agrícola, com foco em análise de solos, nutrição vegetal e inovação aplicada ao campo. Já o Grupo de Estudos e Pesquisa em Sustentabilidade Hídrica apresentará iniciativas ligadas à conscientização ambiental, uso responsável da água e desenvolvimento de soluções sustentáveis.
A presença das universidades no evento evidencia uma mudança importante no papel das instituições de ensino, que cada vez mais deixam os laboratórios para dialogar diretamente com a população e com o mercado. Em Alegre, essa aproximação ganha ainda mais relevância ao conectar educação, tecnologia e desenvolvimento local.
Outro ponto forte da programação será o debate sobre inteligência artificial e profissões do futuro, tema que vem ocupando espaço crescente em empresas, escolas e no cotidiano das pessoas. A expectativa é reunir estudantes, empreendedores e profissionais interessados em compreender como as novas tecnologias já impactam diferentes setores da economia.
“A Cidade Expo Inovadora se consolida como um espaço estratégico para democratizar o acesso ao conhecimento e estimular a inovação também fora dos grandes centros urbanos. Quando a inovação chega ao interior, ela não traz apenas tecnologia. Ela movimenta ideias, conecta pessoas e abre caminhos para transformar realidades por meio do conhecimento”, declara Lis Bravim, organizadora do evento.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726