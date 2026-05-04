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Alho capixaba renasce após 30 anos livre de vírus e com alta produtividade

Tecnologia, memória e agricultura familiar resgatam uma cultura histórica na região Serrana capixaba

Foto: /br.freepik.com

Por décadas, o alho foi sinônimo de prosperidade na região serrana do Espírito Santo. No distrito de Aracê, em Domingos Martins, produtores mediam o sucesso da safra pela troca anual de carro. O ciclo virtuoso começou a ruir no início dos anos 1990, com a abertura do mercado e a entrada massiva do alho importado, primeiro da Argentina e depois da China.

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