Amarelo x Monte Belo: nova rodovia promete desafogar trânsito em Cachoeiro

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), autorizou, nesta quarta-feira (20), a abertura da rodovia que fará a ligação entre o bairro Amarelo e o bairro Monte Belo, na região da Faculdade Multivix, com acesso à Rodovia Cachoeiro x Safra. O anúncio foi realizado durante evento no Centro de Manutenção Urbana (CMU), onde também foi apresentado um novo pacote de obras e investimentos para o município.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A terraplanagem da área já foi autorizada pela administração municipal e a previsão é de que a obra seja concluída até o fim do ano. Além da abertura da nova via, o projeto prevê reforço na segurança da região, com implantação de iluminação pública, instalação de câmeras de videomonitoramento e atuação da Guarda Civil Municipal ao longo do trecho.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, a nova ligação viária promete transformar a mobilidade urbana da região. Atualmente, o deslocamento do Centro da cidade leva, em média, cerca de 20 minutos. Com a abertura da nova rodovia, o percurso poderá ser feito em aproximadamente três minutos, reduzindo significativamente o tempo de viagem para moradores, estudantes e motoristas que utilizam diariamente o trecho em direção ao Monte Belo e à Rodovia Cachoeiro x Safra.

A obra faz parte de um conjunto de intervenções voltadas para melhorar a infraestrutura urbana e ampliar a mobilidade em diferentes regiões da cidade. A expectativa é que a nova via também contribua para desafogar o trânsito em áreas de grande circulação e facilite o acesso à região onde está localizada a unidade da Faculdade Multivix.



