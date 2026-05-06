Após quatro anos, Festival do Atum Dourado voltará a ser realizado em Itapemirim

Após quatro anos sem realização, o tradicional Festival do Atum e Dourado será retomado no município de Itapemirim. O evento está previsto para acontecer no mês de agosto e marca o retorno de uma das principais celebrações culturais e gastronômicas da cidade.

A retomada do festival ocorre por meio de parceria com o deputado federal Gilson Daniel (Podemos). A proposta é fortalecer o turismo local, impulsionar a economia e valorizar os profissionais ligados à pesca, atividade tradicional no litoral do município.

“É uma parceria forte com a cidade, com a pesca, com todos os pescadores e a união com o município de Itapemirim. Nós vamos fazer essa entrega, que é o retorno daquilo que a cidade já produz, que é a pesca”, explica o parlamentar.

O prefeito de Itapemirim, Geninho, destacou que a retomada do Festival do Atum e Dourado representa o fortalecimento do turismo local e um importante resgate cultural.

Uma festa para o nosso litoral de Itaipava e Itaoca, de tamanha importância. É uma parceria forte com a cidade, com a pesca da cidade, com todos os pescadores”, afirma o chefe do Poder Executivo municipal.

Além da gastronomia baseada em espécies como o atum e o dourado, o evento deve reunir atrações voltadas ao entretenimento, comércio e cultura regional. A expectativa é de que o festival atraia moradores, turistas e visitantes de diferentes regiões.