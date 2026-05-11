ASSURCI lamenta morte de diretor de esportes em acidente em Cachoeiro

A ASSURCI lamentou a morte de Marcelo Alves de Castro, ex-diretor de Esportes da entidade entre 2022 e 2025 e uma das referências do esporte em Cachoeiro de Itapemirim. Em nota de pesar, a associação destacou a dedicação, a liderança e o compromisso de Marcelo com o esporte cachoeirense.

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Segundo a ASSURCI, Marcelo construiu uma trajetória marcada pelo incentivo ao esporte e pela união entre atletas. Além disso, ele atuou como técnico, atleta e campeão de futsal e society pela Copa Capixaba de Futsal e pela Copa Capixaba Society.

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A entidade também ressaltou que Marcelo carregava o nome da equipe com orgulho dentro das quadras. Contudo, seu maior legado, conforme destacou a associação, foi a forma como acreditava no esporte como instrumento de transformação social e fortalecimento coletivo.

Ainda de acordo com a ASSURCI, Marcelo teve papel importante na reconstrução do esporte entre atletas cachoeirenses em 2022. Com coragem, diálogo e determinação, ele ajudou a restaurar o espírito de equipe e incentivou a caminhada conjunta entre os participantes.

A associação afirmou ainda que Marcelo deixa um legado de amizade, liderança e inspiração. Por isso, a entidade destacou que sua história permanecerá viva na memória de atletas, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória.

Por fim, a ASSURCI prestou solidariedade aos familiares e amigos e desejou que a memória de Marcelo Alves de Castro seja lembrada com gratidão, respeito e saudade.