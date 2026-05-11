Motociclista morre após pneu estourar durante ultrapassagem em Cachoeiro

Um motociclista identificado como Marcelo Alves de Castro, 44 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (11) após sofrer um grave acidente na região do bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com informações de testemunhas à Polícia Militar, Marcelo seguia de moto no sentido Safra x Cachoeiro quando tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, o pneu traseiro da motocicleta teria estourado, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e caísse na pista.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e isolar a área. A perícia da Polícia Científica também esteve no local para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias do acidente. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML).