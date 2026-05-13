Até quando a frente fria vai permanecer no Espírito Santo? Veja a previsão completa

A previsão do tempo para esta quarta-feira (13) indica melhora nas condições climáticas em todo o Espírito Santo. A frente fria que atingiu o Estado começa a se afastar, favorecendo a abertura do tempo nas cidades capixabas.

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De acordo com o Incaper, as temperaturas devem subir ligeiramente ao longo do dia. No entanto, a região do Sul do Caparaó ainda pode registrar aumento de nuvens, com possibilidade de chuva durante a tarde.

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Grande Vitória:

Sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul:

Aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva, a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana:

Aumento de nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva, a partir da tarde, na porção oeste da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 26 °C.

Região Norte:

Sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Região Noroeste:

Sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste: