Avenida de Lazer altera trânsito em bairros de Cachoeiro neste domingo

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou alterações no trânsito para a realização de mais uma edição da Avenida de Lazer neste domingo (17). As mudanças vão atingir trechos das regiões da Beira Rio e do bairro IBC durante a manhã.

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De acordo com a administração municipal, o espaço será destinado às atividades de lazer, esporte e convivência da população. Por isso, motoristas e pedestres devem redobrar a atenção à sinalização instalada nos locais interditados.

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Na Avenida Beira Rio, o bloqueio acontece entre a Praça Jerônimo Monteiro, na ponte Karin Tanure, até a Rua Pedro Dias, nas proximidades da ponte de pedestre Governador João Bley. A interdição será realizada das 6h30 às 11h30.

Já no bairro IBC, a Avenida Dr. Félix Cheim também terá alterações no trânsito. O fechamento ocorrerá do início da avenida até a Rua Dário Cunha, próximo ao Cemitério Park, entre 8h e 11h.

A Prefeitura também orienta que a população utilize os espaços para práticas esportivas e momentos de lazer ao ar livre. A recomendação é que condutores respeitem as sinalizações para garantir a segurança de quem participar das atividades.

A ação integra mais uma edição da Avenida de Lazer, iniciativa que transforma trechos urbanos em áreas voltadas ao bem-estar e à convivência social em Cachoeiro de Itapemirim.