Festival de Cafés Especiais movimenta Muniz Freire neste fim de semana

A segunda edição do evento segue com programação até domingo (17), no Parque de Exposições da Sede do Município

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Teve início nesta sexta-feira (15), em Muniz Freire, a segunda edição do Festival Solidário de Cafés Especiais. O evento, realizado no Parque de Exposições da Sede do Município, reúne produtores, gastronomia, música e experiências ligadas ao turismo rural e ao café especial. A programação segue até o próximo domingo (17).

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A abertura da feira ocorreu às 18h, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer e adquirir cafés especiais produzidos no município. Toda a renda arrecadada com as vendas é destinada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia Jesus Maria José, contribuindo para o custeio das despesas diárias da instituição filantrópica.

A solenidade oficial de abertura foi realizada após às 19h30 e contou com apresentação da Orquestra Lira Munizfreirense, que emocionou o público presente.

Durante o ato, o secretário municipal de Cultura, Liniker Costa Alves, e o secretário municipal de Agricultura e Aquicultura, Renato Bueno, representaram a administração municipal e destacaram a importância do festival para o fortalecimento da agricultura familiar, valorização dos produtores locais e incentivo ao turismo regional.

A abertura também contou a falas de representantes da Santa Casa, Apec, ambos organizadores do Festival. Além disso, parceiros representantes do Festival, Sicoob, Sebrae e CDL, realizaram falas ao público presente.

Na sequência, os visitantes participaram da vivência da Rota Cafés de Muniz Freire, proporcionando uma imersão na experiência turística que destaca o município como pioneiro no segmento de cafés especiais na região do Caparaó.

Encerrando a primeira noite, os músicos Cristiano Costa e Raione animaram o público com apresentações musicais.

A programação deste sábado (16) teve início às 11h, com aula-show da chef Carol Areias, almoço servido pela Da Mamma Delicatessen e Restaurante e apresentação do cantor Thiago Aldeia.

As atrações musicais continuam ao longo do dia com show da dupla Bruno Marlon e Gabriel, às 15h. À noite, às 20h, o grupo Samba Mlk sobe ao palco e, às 22h30, a dupla Marcos e Willian encerra a programação do segundo dia do festival.

Em paralelo, às 18h, será realizado o momento “Sabores e Histórias do Café Especial”, com participação de Maxuel Finoti, do Café Canta Galo, e do casal Oliveira e Maria de Lourdes, dos Cafés Mãos de Ouro. Logo após, às 19h, acontece mais uma vivência da Rota Cafés de Muniz Freire.

O Festival Solidário de Cafés Especiais de Muniz Freire é uma realização da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e de Agricultura e Aquicultura, em parceria com o Hospital Santa Casa de Misericórdia Jesus Maria José e o Núcleo de Produtores de Cafés Especiais de Muniz Freire.

A segunda edição do evento conta ainda com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação de Profissionais de Empresas Comunitárias do Estado (APEC) e Sebrae.