VÍDEO | Avião cai e bate em prédio em Belo Horizonte; duas pessoas morreram
Três vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas para hospitais da capital mineira.
Um acidente aéreo deixou ao menos duas pessoas mortas na manhã desta segunda-feira (4), após a queda de um avião de pequeno porte no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte. A aeronave atingiu um prédio na rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente a uma unidade de uma rede de supermercados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam a bordo no momento da colisão. Três vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas para hospitais da capital mineira. O estado de saúde delas não havia sido divulgado até a última atualização.
Equipes de resgate e atendimento de emergência foram mobilizadas para o local logo após o acidente. A área foi isolada para o trabalho dos bombeiros e da perícia, enquanto moradores da região acompanharam a movimentação.
As causas da queda ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. A ocorrência segue em andamento.
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