VÍDEO | Avião cai e bate em prédio em Belo Horizonte; duas pessoas morreram

Um acidente aéreo deixou ao menos duas pessoas mortas na manhã desta segunda-feira (4), após a queda de um avião de pequeno porte no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte. A aeronave atingiu um prédio na rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente a uma unidade de uma rede de supermercados.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam a bordo no momento da colisão. Três vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas para hospitais da capital mineira. O estado de saúde delas não havia sido divulgado até a última atualização.

Equipes de resgate e atendimento de emergência foram mobilizadas para o local logo após o acidente. A área foi isolada para o trabalho dos bombeiros e da perícia, enquanto moradores da região acompanharam a movimentação.

As causas da queda ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. A ocorrência segue em andamento.