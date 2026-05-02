Baixa umidade relativa do ar marca sábado no Espírito Santo

O sábado será de tempo aberto em todo o Espírito Santo, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem levemente e o clima seco predomina, com alerta para baixa umidade relativa do ar — abaixo de 30% — em áreas próximas à divisa com Minas Gerais. No litoral, o vento sopra de fraco a moderado.

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Na Grande Vitória, o dia terá poucas nuvens e calor. As temperaturas variam entre 18°C e 34°C, enquanto em Vitória a mínima será de 20°C e a máxima também chega a 34°C.

Na Região Sul, o tempo segue firme, com sol entre poucas nuvens. Há risco de baixa umidade à tarde. Nas áreas mais baixas, os termômetros variam de 18°C a 35°C. Já nas regiões mais altas, as temperaturas ficam entre 15°C e 30°C.

Na Região Serrana, o cenário é semelhante, com tempo seco e possibilidade de baixa umidade em pontos próximos a Minas Gerais. As mínimas variam entre 14°C e 16°C, com máximas entre 30°C e 31°C.

No Norte do estado, o sábado será de céu com poucas nuvens e calor, com temperaturas entre 21°C e 34°C.

Na Região Noroeste, o tempo permanece estável, com alerta para baixa umidade à tarde. As temperaturas vão de 20°C a 35°C nas áreas mais baixas. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 18°C e 32°C.

Já na Região Nordeste, o dia será de sol e poucas nuvens, com vento moderado no litoral. As temperaturas ficam entre 21°C e 33°C.