Banda Casaca agita Festival de Inverno de Alegre

A cidade de Alegre recebe, entre os dias 14 e 16 de maio, o Festival de Inverno de Alegre 2026. Contudo, um dos grandes destaques da programação será o show da banda CASACA, marcada para o dia 15 de maio, às 21h.

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Reconhecida por misturar rock com elementos da cultura popular capixaba, a banda conquistou espaço no cenário nacional ao incorporar tambores e ritmos regionais em suas músicas.

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O evento acontecerá no Parque de Exposições “Geraldo Santos” e reunirá atrações musicais, lazer, cultura e gastronomia. De acordo com a Prefeitura de Alegre, o festival reforça o compromisso da administração com a valorização dos artistas, além de fortalecer o turismo e movimentar a economia local.

Durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar shows, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica. Além disso, a programação contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba, que reunirá empreendedores da região.

Além do show da Banda CASACA, o festival terá apresentações de Leones Gomes, Luan e Eduardo, Banda Polifonia, Alan Massini, Marcos Tuim e Aldeia. Portanto, o evento promete movimentar Alegre com música, lazer e oportunidades de negócios.

Programação do Festival de Inverno de Alegre 2026

Local: Parque de Exposições “Geraldo Santos” – Alegre/ES

14 de maio

19h – Show com Leones Gomes

21h – Show com Luan e Eduardo

15 de maio

19h – Show com Banda Polifonia

21h – Show com CASACA

16 de maio

18h – Show com Alan Massini

19h – Show com Marcos Tuim

21h – Show com Aldeia

Além da programação musical e cultural, o evento também contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba que reunirá importantes empreendedores da região. O espaço ainda terá praça gastronômica, garantindo mais opções de lazer, negócios e entretenimento para o público durante os dias de festa.