Banda Casaca agita Festival de Inverno de Alegre
Evento acontece entre os dias 14 e 16 de maio e reúne atrações musicais, feira de negócios, cultura e gastronomia
A cidade de Alegre recebe, entre os dias 14 e 16 de maio, o Festival de Inverno de Alegre 2026. Contudo, um dos grandes destaques da programação será o show da banda CASACA, marcada para o dia 15 de maio, às 21h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Reconhecida por misturar rock com elementos da cultura popular capixaba, a banda conquistou espaço no cenário nacional ao incorporar tambores e ritmos regionais em suas músicas.
Leia também: Festival de Inverno movimenta Alegre com shows gratuitos
O evento acontecerá no Parque de Exposições “Geraldo Santos” e reunirá atrações musicais, lazer, cultura e gastronomia. De acordo com a Prefeitura de Alegre, o festival reforça o compromisso da administração com a valorização dos artistas, além de fortalecer o turismo e movimentar a economia local.
Durante os três dias de programação, o público poderá aproveitar shows, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica. Além disso, a programação contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba, que reunirá empreendedores da região.
Além do show da Banda CASACA, o festival terá apresentações de Leones Gomes, Luan e Eduardo, Banda Polifonia, Alan Massini, Marcos Tuim e Aldeia. Portanto, o evento promete movimentar Alegre com música, lazer e oportunidades de negócios.
Programação do Festival de Inverno de Alegre 2026
Local: Parque de Exposições “Geraldo Santos” – Alegre/ES
14 de maio
- 19h – Show com Leones Gomes
- 21h – Show com Luan e Eduardo
15 de maio
- 19h – Show com Banda Polifonia
- 21h – Show com CASACA
16 de maio
- 18h – Show com Alan Massini
- 19h – Show com Marcos Tuim
- 21h – Show com Aldeia
Além da programação musical e cultural, o evento também contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba que reunirá importantes empreendedores da região. O espaço ainda terá praça gastronômica, garantindo mais opções de lazer, negócios e entretenimento para o público durante os dias de festa.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726