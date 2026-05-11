Banestes coloca 33 imóveis em leilão; veja os destaques

No próximo dia 14 de maio, às 15 horas, vai acontecer o primeiro Leilão de Imóveis do Banestes no ano de 2026. Entre as 33 opções, estão salas comerciais, propriedades rurais, casas, apartamentos e terrenos espalhados em 13 cidades do Espírito Santo e duas cidades do Rio de Janeiro. Os lances poderão ser feitos e acompanhados pela internet.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Do total dos itens disponíveis, três são imóveis rurais localizados nos municípios de Iconha, Barra de São Francisco e Anchieta. Os lances dos imóveis variam entre R$ 695 mil e R$ 8,9 milhões. Lotes e terrenos também estão entre as opções, disponíveis nos municípios de Serra, Mimoso do Sul e Colatina, cujos lances variam de R$ 103 mil a até R$ 4,9 milhões.

Leia também: Mudança no Simples Nacional pode impactar empresas a partir de 2027; veja

Recebem destaque ainda opções de salas comerciais, localizadas em Vila Velha, Linhares e Guarapari. As metragens variam de 25 a 36 metros quadrados, e os lances iniciais vão de R$ 100 mil a R$ 193 mil.

O município de Vitória, conta com três apartamentos de alto padrão. Um deles, localizado na Mata da Praia, tem 268,53 metros quadrados e conta com valor inicial de R$ 3.200.000,00. O outro, localizado na Praia do Canto, tem lance inicial um pouco maior, de R$ 3.280.000,00 e 250 metros quadrados. O menor deles está localizado no bairro Santa Helena, com 135 metros quadrados e valor inicial de R$ 539.000,00. A capital capixaba ainda conta com uma loja comercial no Centro de Vitória, de 399 metros quadrados, com lance inicial de R$ 248 mil.

No Rio de Janeiro, a cidade de Campos dos Goytacazes dispõe de três apartamentos de 83 metros quadrados. Todos os apartamentos estão localizados no mesmo edifício e os valores iniciais estão entre R$ 532 mil e R$ 571 mil. Outra opção disponível no estado é um imóvel comercial localizado em Itaperuna, com mais de 3 mil metros quadrados e lance inicial de R$ 4 milhões.

Vila Velha, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e Serra estão com opções de apartamentos, que variam de R$ 103 mil a R$ 1 milhão. Serra conta ainda com duas casas nos valores iniciais de R$ 438 mil (151 m²) e R$ 470 mil (420 m²).

Muniz Freire conta com uma área agrícola com mais de 400 mil metros quadrados e valor inicial de R$ 1.170.000,00. Cariacica oferece uma gleba urbana de 16 mil metros quadrados com valor inicial de R$ 674 mil.

Os interessados em adquirir os bens ofertados podem consultar as informações completas ou realizar agendamento de visitas aos locais dos bens a serem leiloados pelos telefones (27) 98146-1234 e (27) 4141-4321 ou pelos e-mails [email protected] e [email protected], de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para participar do leilão eletronicamente, o interessado precisa efetuar o cadastro no site www.emleilao.com.br.

É necessário aceitar as regras de uso do site e enviar cópia dos documentos solicitados para que o cadastro seja liberado para oferta de lances. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Os lances serão conduzidos pelo leiloeiro oficial Sr. Ayrton Porto Filho.

O edital com mais outras informações sobre o leilão pode ser consultado no site do banco: https://www.banestes.com.br/, seção “leilões”. A relação completa e respectivas fotos também estão no site do leiloeiro oficial.