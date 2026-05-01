Bebê de um mês morre após quadro de desnutrição grave no ES; polícia investiga o caso
Criança de pouco mais de um mês apresentava estado crítico e indícios de negligência; família é investigada
Um bebê de um mês e 11 dias morreu na última quarta-feira (29), em um hospital de Vila Velha, após dar entrada com quadro grave de desnutrição. A criança, moradora de Cariacica, teve a morte confirmada pelo Conselho Tutelar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O caso começou a ser investigado após denúncia de negligência e maus-tratos. Inicialmente atendido em unidades de saúde de Cariacica, o bebê foi transferido em estado crítico para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), onde não resistiu.
Leia também: Polícia prende três após agressão brutal contra mulher em Cachoeiro
Segundo a equipe médica, a criança apresentava desnutrição severa, emagrecimento extremo e risco de morte. A mãe, de 27 anos, afirmou que o filho nasceu com baixo peso e negou maus-tratos. Ela foi levada à delegacia, ouvida e liberada.
O Conselho Tutelar visitou a residência da família e encontrou condições precárias de higiene, com sujeira e presença de fezes de animais. Outros dois filhos da mulher também estavam no local. O caso segue em investigação, e o corpo do bebê foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito para confirmação da causa da morte.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726