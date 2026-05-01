Bebê de um mês morre após quadro de desnutrição grave no ES; polícia investiga o caso

Um bebê de um mês e 11 dias morreu na última quarta-feira (29), em um hospital de Vila Velha, após dar entrada com quadro grave de desnutrição. A criança, moradora de Cariacica, teve a morte confirmada pelo Conselho Tutelar.

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O caso começou a ser investigado após denúncia de negligência e maus-tratos. Inicialmente atendido em unidades de saúde de Cariacica, o bebê foi transferido em estado crítico para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), onde não resistiu.

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Segundo a equipe médica, a criança apresentava desnutrição severa, emagrecimento extremo e risco de morte. A mãe, de 27 anos, afirmou que o filho nasceu com baixo peso e negou maus-tratos. Ela foi levada à delegacia, ouvida e liberada.

O Conselho Tutelar visitou a residência da família e encontrou condições precárias de higiene, com sujeira e presença de fezes de animais. Outros dois filhos da mulher também estavam no local. O caso segue em investigação, e o corpo do bebê foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito para confirmação da causa da morte.