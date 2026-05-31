Bombeiros resgatam trilheira ferida durante descida do Pico da Bandeira

Uma trilheira precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo na tarde deste sábado (30), após sofrer uma entorse no pé durante a descida do Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó.

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De acordo com a corporação, a equipe da 2ª Companhia do 3º Batalhão foi acionada após a administração do parque informar sobre a ocorrência. Após a confirmação do chamado, os militares iniciaram o deslocamento até o local onde a vítima se encontrava.

A trilheira foi localizada por volta das 13h20. Durante a avaliação, os bombeiros constataram uma entorse no pé esquerdo, lesão que impedia a vítima de continuar a caminhada com segurança.

Após os primeiros atendimentos, a mulher foi imobilizada e transportada em uma maca apropriada para terrenos de difícil acesso até o acampamento Casa Queimada. Em seguida, ela foi levada em uma viatura do Corpo de Bombeiros até a portaria do Parque Nacional do Caparaó.

No local, a vítima foi entregue aos cuidados de um familiar, que a encaminhou para uma unidade de saúde para avaliação médica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o resgate foi concluído sem intercorrências. A ocorrência reforça a importância do planejamento e dos cuidados durante atividades em áreas de montanha, além da preparação das equipes especializadas para atuação em ambientes de difícil acesso.