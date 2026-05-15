BR-101 no ES tem queda de mortes e acidentes em 2026

A BR-101 que corta o Espírito Santo e a Bahia registrou redução no número de acidentes, feridos e mortes nos primeiros quatro meses de 2026. Os dados, divulgados pela Ecovias Capixaba durante a campanha Maio Amarelo, apontam avanço nos indicadores de segurança viária na rodovia.

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Entre janeiro e abril deste ano, a concessionária contabilizou 1.149 acidentes na BR-101 ES/BA, com 648 pessoas feridas e 33 vítimas fatais. O resultado representa queda em relação ao mesmo período de 2025 e reforça o impacto das ações de conscientização, melhorias na infraestrutura e reforço operacional ao longo da estrada.

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Apesar da redução, o perfil das vítimas ainda preocupa. Segundo o levantamento, 42% das mortes envolveram motociclistas. Outros 33% eram ocupantes de carros ou caminhões, enquanto 25% eram pedestres atropelados. Além disso, 79% das vítimas fatais eram homens. Outro dado que chamou atenção foi o fato de 33% dos ocupantes de veículos mortos em acidentes não utilizarem cinto de segurança.

As colisões traseiras continuam liderando o número de ocorrências na BR-101 ES/BA. Contudo, as colisões frontais e os atropelamentos seguem entre os acidentes mais letais registrados na rodovia. A sexta-feira foi o dia com maior concentração de acidentes, principalmente nos períodos da manhã e da tarde. Já as mortes ocorreram com mais frequência durante a noite.

Além dos índices de acidentes, a Ecovias Capixaba também destacou o volume de atendimentos realizados na rodovia. Nos quatro primeiros meses do ano, foram registradas 18.389 ocorrências e 25.750 atendimentos operacionais. Entre eles, estão 1.844 atendimentos médicos, 9.634 atendimentos mecânicos e 10.923 inspeções de tráfego.

As obras de duplicação da BR-101 também seguem em andamento em diversos trechos do Espírito Santo. Atualmente, cerca de 80 quilômetros estão em obras entre o Norte e o Sul do estado, incluindo intervenções em municípios como Ibiraçu, João Neiva, Serra, Fundão, Iconha, Anchieta, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua.

No período, a concessionária revitalizou 208 quilômetros de sinalização horizontal, recuperou ou substituiu 486 placas, realizou reparos em 2.716 metros de defensas metálicas e executou recuperação em 35,1 quilômetros de pavimento.

Segundo a Ecovias Capixaba, mesmo com a redução dos números em 2026, o alerta para a segurança no trânsito permanece. A concessionária destaca que cada morte registrada na rodovia representa uma perda irreparável e reforça a importância do compromisso coletivo pela preservação da vida.