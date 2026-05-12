BR-101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta terça

A BR-101 terá interdição total no quilômetro 369,130, em Anchieta, na tarde desta terça-feira (12), para a realização de fragmentação controlada de rochas como parte das obras de duplicação da rodovia. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba.

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O bloqueio ocorrerá nos dois sentidos da pista, Norte e Sul, a partir das 14h, com duração estimada de cerca de 20 minutos. Durante o período, serão realizados os procedimentos de segurança, detonação controlada, inspeção da área e limpeza da via para posterior liberação do tráfego.

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Segundo a concessionária, caso necessário, o trânsito poderá operar no sistema Pare e Siga até a normalização total do fluxo de veículos.

A intervenção faz parte das obras de duplicação do chamado Subtrecho G, entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim de 2026.

Ainda de acordo com a Ecovias Capixaba, a técnica utilizada possui baixa energia de atuação e reduzido risco de projeção de materiais, seguindo protocolos rigorosos de segurança. Nesta etapa, devem ser movimentados cerca de 120 metros cúbicos de rocha.

Em caso de chuva ou condições climáticas desfavoráveis, a operação poderá ser cancelada e remarcada. A concessionária orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes no local.