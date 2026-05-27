BR-101 terá interdição total em Anchieta para obras nesta quarta-feira

Motoristas que trafegam pela BR-101 Sul devem ficar atentos: o trecho do km 369,130, em Anchieta, terá interdição total nos dois sentidos nesta quarta-feira (27) para a realização de fragmentação controlada de rochas. A operação faz parte das obras de duplicação da rodovia executadas pela Ecovias Capixaba.

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De acordo com a concessionária, o bloqueio está previsto para começar às 14h e deve durar cerca de 20 minutos. Durante esse período, o tráfego ficará totalmente interrompido nos sentidos Norte e Sul para garantir a segurança da operação.

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A interdição contempla os procedimentos técnicos de segurança, execução da fragmentação, inspeção da área e limpeza da pista antes da liberação do trânsito. Caso necessário, o sistema Pare e Siga poderá ser adotado até a normalização completa do fluxo de veículos.

A atividade integra as obras de duplicação do Subtrecho G da BR-101 Sul, entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim de 2026.

Segundo a Ecovias Capixaba, o serviço será realizado por meio de técnica de fragmentação controlada, considerada de baixa energia e com reduzido risco de projeção de materiais. Nesta etapa da obra, está prevista a movimentação de aproximadamente 146,60 metros cúbicos de rochas.

A concessionária informou ainda que, em caso de chuva ou condições climáticas adversas, a operação poderá ser cancelada e remarcada por questões de segurança.

A orientação é para que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e redobrem a atenção ao passar pela região, respeitando a sinalização temporária e as orientações das equipes operacionais.