BRK reforça importância da rede de esgoto para a saúde em Cachoeiro

A BRK reforçou a importância da ligação dos imóveis à rede de esgoto em Cachoeiro de Itapemirim. A concessionária destaca que a medida é obrigatória sempre que o serviço estiver disponível na via.

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Além disso, a conexão ao sistema público garante benefícios diretos à população. Entre eles, estão a melhoria da saúde, a preservação ambiental e a valorização dos imóveis.

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A legislação federal determina a obrigatoriedade da ligação. Dessa forma, proprietários de imóveis atendidos pela rede devem realizar a interligação ao sistema de esgotamento sanitário.

Segundo as regras do município, o morador deve executar a rede interna. Ou seja, cabe ao proprietário conduzir o esgoto do imóvel até o ponto de conexão com a rede pública.

Sem essa ligação, o descarte ocorre de forma inadequada. Com isso, há risco de contaminação do solo, dos rios e aumento de doenças relacionadas à água.

Por outro lado, a conexão ao sistema reduz riscos à saúde. Além disso, contribui para a diminuição de internações causadas por doenças de veiculação hídrica.

A BRK também destaca o impacto econômico. De acordo com dados nacionais, imóveis com acesso a saneamento podem valorizar cerca de 14%.

O gerente de operações da concessionária, André Borges, reforça a importância da participação da população. Segundo ele, cada ligação contribui para melhorar a qualidade de vida e o ambiente urbano.

Por fim, a empresa orienta que moradores procurem os canais de atendimento. Assim, podem obter informações sobre como realizar a ligação correta à rede de esgoto.