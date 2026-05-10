Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas
Aviso indica chuva moderada e ventos de até 60 km/h, com baixo risco de transtornos ao longo do dia
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de perigo potencial para 22 cidades capixabas. O aviso começou à meia-noite desta segunda-feira (11) e segue até às 23h59.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
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Apesar do cenário, o risco de transtornos é considerado baixo. Ainda assim, há possibilidade de queda de galhos, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia.
Orientações
Diante disso, o Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento. Além disso, recomenda não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas ou placas.
O órgão também alerta para evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade. Assim, é possível reduzir riscos de acidentes.
Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
Cidades em alerta
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
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