Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de perigo potencial para 22 cidades capixabas. O aviso começou à meia-noite desta segunda-feira (11) e segue até às 23h59.

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De acordo com o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar do cenário, o risco de transtornos é considerado baixo. Ainda assim, há possibilidade de queda de galhos, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia.

Orientações

Diante disso, o Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento. Além disso, recomenda não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas ou placas.

O órgão também alerta para evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade. Assim, é possível reduzir riscos de acidentes.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Cidades em alerta