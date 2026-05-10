Cidades

Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas

Aviso indica chuva moderada e ventos de até 60 km/h, com baixo risco de transtornos ao longo do dia

Imagem retrata céu fechado, indicando chuva forte, com prédios ao fundo.
Foto: Rafaela Thompson

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de perigo potencial para 22 cidades capixabas. O aviso começou à meia-noite desta segunda-feira (11) e segue até às 23h59.

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De acordo com o órgão, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar do cenário, o risco de transtornos é considerado baixo. Ainda assim, há possibilidade de queda de galhos, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia.

Orientações

Diante disso, o Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento. Além disso, recomenda não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas ou placas.

O órgão também alerta para evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de instabilidade. Assim, é possível reduzir riscos de acidentes.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Cidades em alerta

  • Alegre
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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