Cachoeiro abre vagas para cursos gratuitos de qualificação

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim têm até o próximo dia 27 para se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pelo programa Qualificar ES, iniciativa do Governo do Espírito Santo voltada à capacitação profissional e à geração de novas oportunidades no mercado de trabalho.

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Segundo o secretário interino de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, os cursos contribuem diretamente para o fortalecimento do empreendedorismo e da inovação no município. “Capacitar os cidadãos e promover a geração de emprego e renda em nosso município é um compromisso da atual gestão”, destacou.

Em Cachoeiro, serão ofertados os cursos de Assistente Administrativo e Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas. As aulas começam no dia 16 de junho e acontecerão no Museu de Ciência e Tecnologia, localizado na Rua Moreira, 317, no bairro Coronel Borges.

Os interessados devem ser alfabetizados, ter mais de 16 anos e realizar a inscrição pelo site Qualificar ES.

Sobre os cursos

Ao todo, o programa oferece duas capacitações, ambas com carga horária de 120 horas. As aulas serão realizadas às terças, quartas e quintas-feiras.

O curso de Assistente Administrativo será ministrado no período da manhã, das 8h às 12h. Já o curso de Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas ocorrerá no turno da tarde, das 13h às 17h.

Cada turma contará com 30 vagas. Além disso, os participantes receberão certificado de conclusão ao final da capacitação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (28) 99937-8878, com a professora Janine.