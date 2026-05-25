Cachoeiro: cursos gratuitos do Qualificar ES terminam inscrições nesta terça

A próxima quarta-feira (27) é o último dia para se inscrever nos cursos gratuitos oferecidos pelo Qualificar ES, programa do Governo do Estado do Espírito Santo voltado à qualificação profissional e à ampliação de oportunidades para os cidadãos capixabas.

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São dois cursos ofertados em Cachoeiro, ministrados no Museu de Ciência e Tecnologia, localizado na Rua Moreira, 317, bairro Coronel Borges: Assistente Administrativo e Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas.

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As aulas terão início em 16 de junho e os interessados devem ser alfabetizados, ter mais de 16 anos e realizar a inscrição por meio do site: inscricao.secti.es.gov.br.

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Ao todo, estão sendo oferecidos dois cursos, ambos com carga horária de 120 horas e aulas ministradas às terças, quartas e quintas-feiras. O curso de Assistente Administrativo será realizado no período da manhã, das 8h às 12h, enquanto o de Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas acontecerá à tarde, das 13h às 17h.

Cada turma contará com 30 vagas e, ao final da capacitação, os participantes receberão certificado de conclusão. Mais informações pelo telefone (28) 99937-8878 (Prof. Janine).