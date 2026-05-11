Cachoeiro divulga cronograma do fumacê contra a dengue

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou o cronograma semanal do fumacê que vai circular por diversos bairros do município entre os dias 11 e 15 de maio. A ação reforça o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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Segundo a administração municipal, o carro do fumacê vai passar pelos bairros nos períodos da manhã e da noite. Além disso, a definição das localidades ocorreu com base em dados do e-SUS/VS e no monitoramento por ovitrampas, que identificam áreas com maior número de notificações.

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Na segunda-feira (11), o fumacê atende os bairros Gilberto Machado e Sumaré durante a manhã. Já à noite, a equipe percorre Álvares Tavares e União.

Na terça-feira (12), os trabalhos seguem pela manhã em Basileia e Santo Antônio. Contudo, no período noturno, a ação chega aos bairros Arariguaba e Monte Belo.

Já na quarta-feira (13), o cronograma prevê atendimento em Alto Eucalipto e Zumbi pela manhã. Enquanto isso, o fumacê passa por Amarelo e Alto Amarelo durante a noite.

Na quinta-feira (14), as equipes atuam nos bairros Gilson Carone e Abelardo Machado pela manhã. Em seguida, à noite, os serviços continuam em Santa Cecília.

Por fim, na sexta-feira (15), o carro fumacê percorre o Aeroporto durante a manhã e encerra a programação no bairro Coramara à noite.

A prefeitura também orienta os moradores a deixarem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. Dessa forma, o inseticida consegue atingir os mosquitos adultos que podem estar dentro das residências.

Ainda conforme o município, as ações seguem priorizando regiões com maior incidência das doenças, fortalecendo, assim, o combate ao mosquito transmissor.