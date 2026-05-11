Vaga aberta para vendedor em Cachoeiro; veja como se candidatar
Oportunidade exige ensino médio completo e oferece salário, comissão e benefícios; candidatura é feita via WhatsApp
A loja de aparelhos eletrônicos Mymi anunciou uma vaga para vendedor em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é destinada a candidatos com ensino médio completo e perfil comunicativo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, a empresa exige disponibilidade de horário. O objetivo é selecionar profissionais com boa comunicação e disposição para atuar na área de vendas.
Leia também: CIEE: pesquisa revela o segredo para ser efetivado no estágio
Entre os benefícios oferecidos estão salário fixo, comissão, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. Dessa forma, a vaga se torna atrativa para quem busca estabilidade e crescimento profissional.
Os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp. O contato disponibilizado para candidatura é o número (28) 99943-6422.
Por fim, a orientação é que o candidato envie a mensagem informando o interesse na vaga de vendedor para agilizar o processo de seleção.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726