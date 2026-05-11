Vaga aberta para vendedor em Cachoeiro; veja como se candidatar

A loja de aparelhos eletrônicos Mymi anunciou uma vaga para vendedor em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é destinada a candidatos com ensino médio completo e perfil comunicativo.

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Além disso, a empresa exige disponibilidade de horário. O objetivo é selecionar profissionais com boa comunicação e disposição para atuar na área de vendas.

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Entre os benefícios oferecidos estão salário fixo, comissão, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. Dessa forma, a vaga se torna atrativa para quem busca estabilidade e crescimento profissional.

Os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp. O contato disponibilizado para candidatura é o número (28) 99943-6422.

Por fim, a orientação é que o candidato envie a mensagem informando o interesse na vaga de vendedor para agilizar o processo de seleção.