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Vaga aberta para vendedor em Cachoeiro; veja como se candidatar

Oportunidade exige ensino médio completo e oferece salário, comissão e benefícios; candidatura é feita via WhatsApp

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Happy Customer Using Wallet At Boutique Checkout Where Friendly Saleswoman Serves Her, Showcasing Customer Satisfaction In Retail

A loja de aparelhos eletrônicos Mymi anunciou uma vaga para vendedor em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é destinada a candidatos com ensino médio completo e perfil comunicativo.

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Além disso, a empresa exige disponibilidade de horário. O objetivo é selecionar profissionais com boa comunicação e disposição para atuar na área de vendas.

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Entre os benefícios oferecidos estão salário fixo, comissão, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. Dessa forma, a vaga se torna atrativa para quem busca estabilidade e crescimento profissional.

Os interessados devem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp. O contato disponibilizado para candidatura é o número (28) 99943-6422.

Por fim, a orientação é que o candidato envie a mensagem informando o interesse na vaga de vendedor para agilizar o processo de seleção.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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