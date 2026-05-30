Cachoeiro leva sabores, natureza e turismo para a Feira dos Municípios
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Cachoeiro de Itapemirim marca presença na Feira dos Municípios 2026 levando ao público um pouco das riquezas naturais, gastronômicas e turísticas que fazem do município uma das principais referências do Sul do Espírito Santo. O evento acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, reunindo os 78 municípios capixabas em uma grande vitrine da cultura, do turismo e da economia estadual.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No estande preparado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), os visitantes têm a oportunidade de conhecer elementos que representam a identidade cachoeirense, com destaque para a diversidade ambiental da Floresta Nacional de Pacotuba (Flona de Pacotuba), além de uma impressionante fotografia do monumento natural Pico do Itabira, um dos maiores cartões-postais da cidade.
A gastronomia também ganha espaço especial na apresentação do município. Entre os produtos que estão em destaque estão o premiado Queijo Calvi, o tradicional Café Giori e o mel produzido em Pacotuba, reforçando a força da agricultura familiar e dos produtores locais.
Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, a participação de Cachoeiro na feira representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a imagem do município e ampliar sua presença no cenário turístico estadual.
“Cachoeiro chega à Feira dos Municípios mostrando aquilo que temos de mais valioso: nossas belezas naturais, nossa produção de excelência e a força da nossa identidade cultural. Queremos que cada visitante tenha a oportunidade de conhecer um pouco da riqueza que existe em nossa cidade e se encante com o potencial turístico que estamos fortalecendo”, destacou.
Amorim também ressaltou a importância da valorização dos produtos regionais durante o evento.
“Estamos levando para Carapina experiências que conectam natureza, turismo e gastronomia. O queijo, o café e o mel representam o talento dos nossos produtores e ajudam a contar a história de um município que tem tradição, qualidade e muito potencial para crescer ainda mais no turismo”, afirmou.
A Feira dos Municípios é considerada o maior evento de valorização cultural e turística do Espírito Santo, reunindo manifestações culturais, gastronomia, artesanato, atrações musicais e experiências que destacam as potencialidades de cada região capixaba.
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