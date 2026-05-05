Cachoeiro: prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta-feira

Os eleitores de Cachoeiro de Itapemirim têm até a quarta-feira (6) para regularizar o título de eleitor.

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O serviço ocorre no Cartório Eleitoral de Cachoeiro, localizado naAv. Gov. Francisco Lacerda de Aguiar ( em frente ao Shopping Sul). O atendimento é realizado durante o horário comercial, conforme organização da Justiça Eleitoral.

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O eleitor deve verificar a situação do título. Em seguida, deve comparecer ao local com documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência.

Além disso, quem estiver com pendências pode resolver questões como ausência em eleições, atualização de dados e transferência de domicílio eleitoral. Dessa forma, evita problemas futuros com a Justiça Eleitoral.

Por fim, a recomendação é não deixar para a última hora. Assim, o eleitor garante a regularização e mantém o direito de participar das próximas eleições.